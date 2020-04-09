Кабмин подготовит новые решения по борьбе с коронавирусом до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство России до конца недели подготовит решения для исполнения новых поручений Владимира Путина в сфере борьбы с коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Они касаются дополнительной помощи малому и среднему бизнесу, семьям с детьми и безработным, передает ТАСС.

9 апреля глава кабмина подписал постановление об упрощении порядка оформления инвалидности. До 1 октября 2020 года она будет назначаться только заочно, без личного присутствия человека. На экспертизы ездить не нужно.

Мишустин сообщил о необходимости индивидуально подобранных антикризисных мер для каждого региона страны. По его словам, ситуация отличается в различных субъектах – по масштабам распространения коронавируса, по структуре экономики, по уровню доходов и занятости.

8 апреля президент поручил установить на три месяца дополнительные выплаты для медиков, работающих с зараженными коронавирусом. Пострадавшим предприятиям малого и среднего бизнеса должны дать отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды и по всем налогам (кроме НДС). Кроме того, глава государства потребовал не закрывать грузовое и транспортное сообщение между регионами.

В июне начнутся выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие по безработице – 12 130 рублей.

За последние сутки в России подтвердили 1459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах. Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зафиксирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее.

По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано свыше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек умерли. Суммарный ущерб для мировой экономики из-за пандемии в течение двух лет составит более 5 триллионов долларов, считают в Bloomberg. Издание отмечает, что мир погружается в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов. По мнению экспертов, спад будет кратковременным, но потребуется не менее двух лет, чтобы вернуться к докризисным показателям.