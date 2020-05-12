В ВОЗ заявили об отсутствии фактов занижения смертности в РФ из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России отсутствуют факты сознательного занижения смертности из-за коронавирусной инфекции, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Такого сознательного занижения (смертности из-за коронавируса)... На этот момент я не вижу ничего такого страшного, чтобы сказать, что Россия сознательно не хочет сообщать о летальности от коронавируса", – сказала Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24".

В зарубежных СМИ появилась информация, что официальная статистка смертности от коронавируса в РФ якобы на 70% ниже, чем на самом деле.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с регионами по санитарно-эпидимиологической ситуации в РФ с коронавирусом заявила, что показатели летальности от коронавируса в России в 7,4 раза ниже мировых.

В России за сутки выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 5 392. Всего в РФ зарегистрировано 232 243 случая.

Как стало известно ранее, ученые из Польши совместно с медиками и эпидемиологами разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией.

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