Москвичка рассказала, как проходит ее борьба с коронавирусом
Жительница Москвы Юлия Хузина рассказала в эфире телеканала Москва 24, как проходит ее борьба с коронавирусной инфекцией. Девушка болеет уже больше двух недель, сейчас она находится на лечении в больнице.
"Сегодня 19-й день болезни, продолжаем лечение, был опять очередной обход врачей. Медики говорят, что я не совсем простая пациентка, тяжелая", – отметила Хузина.
Девушка рассказала, что сейчас она больше всего хочет, чтобы пациенты с коронавирусом были вовремя долечены. По ее словам, сейчас в городские больницы поступает достаточно большое количество людей, многие с легкой формой болезни проходят лечение дома.
"Единственное, что очень сильно хочу, чтобы врачи лечили людей и не отправляли их на домашнее долечивание. Я понимаю, что мест не хватает, что очень много поступает, но нужно долечивать", – добавила Хузина.
В заключение девушка пожелала всем крепкого здоровья, а тем, кто столкнулся с коронавирусной инфекцией, – побыстрее вылечиться и вернуться к своей прежней жизни.
"Желаю просто всем не болеть и жить дальше – жизнь продолжается. Жизнь прекрасна. Как бы трудно ни было", – подытожила Хузина.
В России за сутки выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 5 392. Всего в РФ зарегистрировано 232 243 случая.
Ранее Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая. В общественном транспорте столицы стало обязательным ношение масок и перчаток.
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