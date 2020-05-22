Роспотребнадзор отказался от шахматной рассадки в самолетах – СМИ

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Роспотребнадзор не стал вводить шахматную рассадку для обеспечения социального дистанцирования в самолетах, передает газета "Известия".

Агентство вместе с Росавиацией разработали рекомендации по постепенному снятию ограничений, которую разбили на три этапа. Переход от одного этапа на другой будет зависеть от ограничительных мер, установленных в регионах, а также от степени риска возобновляемых полетов.

В Роспотребнадзоре сообщили, что от требований менее плотной рассадки было решено отказаться после проработки вопроса с министерством транспорта РФ. Ранее глава ведомства Евгений Дитрих говорил, что меры социального дистанцирования невозможно внедрить в самолетах из-за снижения окупаемости рейсов и удорожания билетов. По его словам, необходимую рентабельность рейса обеспечивает загрузка лайнера на 72-75%

Авиационные сообщества и туристические отрасли также раскритиковали инициативу Роспотребнадзора. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к главе Минтранса с просьбой инициировать обсуждение вопроса об отмене рекомендаций по обеспечению социальной дистанции в самолетах.

По данным издания, аналогичные письма были направлены в Роспотребнадзор Общероссийское объединение пассажиров, Российский союз туриндустрии и Союз индустрии гостеприимства.

Рекомендации, в которых указывалась шахматная рассадка в самолетах, были выпущены Роспотребнадзором 18 мая. В них отмечалось, что пассажиры не могут сидеть вблизи друг друга, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места.