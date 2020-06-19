Тест на коронавирус в России стал доступен в 747 лабораториях

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Роспотребнадзор сообщил, что в стране обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на коронавирус, передает газета "Известия".

Так, на сегодняшний день тестирование доступно в 747 лабораториях, из них 109 – лаборатории Роспотребнадзора, 518 – при медицинских организациях и 120 частных.

В ведомстве пояснили, что сегодня любая лаборатория, включая негосударственные, может организовать тестирование. Для этого нужно подать уведомление в Роспотребнадзор.

Единственное требование – обязательная передача информации в ведомство при выявлении инфекции. На 17 июня в РФ проведено более 15,9 миллиона тестирований.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова объявила, что в столице провели более трех миллионов тестов на коронавирус. Для диагностики используют ПЦР-анализы и ИХЛА-тестирование.