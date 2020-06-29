В КТ-центрах за период пандемии приняли более 180 тыс пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В круглосуточных КТ-центрах для диагностики коронавируса за апрель – июнь провели более 180 тысяч исследований органов грудной клетки, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, это почти вдвое больше, чем число КТ легких, проведенных в поликлиниках за весь прошлый год.
"Организация амбулаторных КТ-центров – одно из важнейших решений, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Благодаря их круглосуточной работе мы смогли обеспечить быстрые и доступные обследования пациентов с подозрением на COVID-19", – заявила Ракова.
Она подчеркнула, что такой широкий охват и высокое качество исследований позволили на раннем этапе выявлять заболевание, вовремя назначать лечение и за счет этого избежать тяжелых случаев.
"Помимо высокоточной диагностики коронавирусной инфекции, при обследовании пациентов в КТ-центрах у 967 горожан исследование показало подозрение на рак легкого, у 795 – подозрение на туберкулез. Это позволило своевременно начать лечение или продолжить диагностику возможного заболевания", – добавила заммэра.
Она напомнила, что КТ-исследование при диагностике COVID-19 позволяет на ранних этапах выявлять осложнения инфекции, максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента.
В центрах проводят и дополнительные обследования, такие как анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрию, ЭКГ, и выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения. КТ-центры закрыты для планового посещения, и медпомощь пациентам временно оказывают в других филиалах медицинской организации.
Ракова заметила, что благодаря запуску КТ-центров в самом начале апреля врачи-терапевты быстро научились распознавать COVID-19, снизив нагрузку на стационары. По ее словам, цифровая работа центров и подключение к ЕРИС ЕМИАС обеспечили мгновенную передачу результатов КТ в московские стационары при госпитализации пациентов.
Заммэра добавила, что для диагностики коронавируса в столице активно используют технологии искусственного интеллекта. Помимо этого, специалисты сформировали в московских КТ-центрах уникальный датасет томограмм пациентов с COVID, который содержит более тысячи полностью обезличенных наборов изображений. Эти данные находятся в свободном доступе и могут использоваться для разработки различных сервисов на основе искусственного интеллекта.
За последние сутки в России установлено 6 719 случаев коронавируса в 83 регионах. Наибольшее число случаев приходится на Москву – 782, Московскую область – 335, Ханты-Мансийский АО – 277.
За последние сутки подтверждено 93 летальных случая. Выздоровели за сутки 4 343 человека, всего – 403 430 пациентов. Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 641 156 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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