Tesla близка к созданию полностью автономного автомобиля

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Илон Маск анонсировал создание автомобиля Tesla с технологией полной автоматизации – пятого уровня автономного вождения, сообщает "Газета.ру".

По словам миллиардера, компания сможет достичь базовой функциональности такой технологии уже в этом году. Также ведется разработка новых систем охлаждения, которые позволят использовать более совершенные компьютеры.

Сейчас Tesla выпускает машины с технологией расширенной автоматизации – функцией автопилота.

Ранее в Краснодарском крае механики превратили легковой автомобиль Lada Priora в механического паука. Изобретатели прикрутили к машине трехметровые металлические ноги.