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Экономика

10:23

Илон Маск возобновил работу Tesla в Калифорнии против решения властей

за рубежом экономика

Фото: ТАСС/FC chs/EPA

Американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск объявил о возобновлении работы заводов по производству электрокаров в Калифорнии. При этом власти ранее наложили на это запрет, передает News.ru.

"Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида", – написал инноватор в личном Twitter-аккаунте.

Маск отметил, что властям следует арестовать именно его, если подобное решение будет вынесено. Он также выразил недоумение по факту того, что в Калифорнии одобрили открытие автокомпаний, но Tesla по неизвестной причине выделили.

Ранее промышленник уже пригрозил перевести штаб-квартиру своей компании из Калифорнии в Неваду или Техас, а также закрыть производство во Фримонте.

В начале мая предприниматель заявил, что одна из кго компаний готова представить чипы для вживления в мозг пациентов с рядом нарушений. Технологию якобы можно будет применять уже в 2020 году.

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