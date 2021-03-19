Ребенка, которого россиянка пыталась вывезти из Германии, оставят с отцом

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Ребенка, которого мать пыталась вывезти из Германии, передадут отцу, сообщил РИА Новости российский консул в Гданьске Дмитрий Нестеров.

"Из Германии получено решение суда о незамедлительной передаче ребенка отцу", – рассказал собеседник агентства.

Основное заседание суда назначено на 22 марта. Именно в этот день будет принято окончательное решение о дальнейшей судьбе мальчика. Отец ребенка Евгений Иккерт требует предоставить ему полное право опеки над ребенком.

Консул уточнил, что ребенок и его отец имеют двойное гражданство – российское и немецкое, а мать – российское и временный вид на жительство в Германии.

Уточняется, что ранее женщина сбежала из Германии из-за издевательств супруга-немца. Однако он успел установить запрет на выезд сына из ЕС. Польские пограничники не выпустили мать с ребенком, определив их в приют в пограничном Бранево до завершения судебного разбирательства.