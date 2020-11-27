Суд арестовал мужчину по обвинению в сексуальном насилии над падчерицей

27 ноября, 22:43
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Солнцевский районный суд столицы арестовал обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", – сообщил собеседник агентства.
По версии следствия, в период с сентября 2001 года по январь 2008 года мужчина в Западном административном округе совершал над несовершеннолетней падчерицей преступления против ее половой неприкосновенности. Об этом стало известно после обращения девушки в правоохранительные органы.
Следователи оперативно задержали подозреваемого, им оказался мужчина 1954 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело. В ходе допроса фигурант частично признал вину.
В октябре экс-министр Архангельской области признал вину в совершении развратных действий в отношении детей. По версии следствия, обвиняемый в 2019 году переписывался в социальных сетях с двумя школьницами. Чиновник оказывал на них развратное влияние, а одной из несовершеннолетних отправил ссылку на видеозапись сексуального характера.
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