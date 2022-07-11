Дело о проникновении в детский лагерь под Ульяновском передали в СК

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело о проникновении в детский лагерь под Ульяновском передали из полиции в Следственный комитет, сообщается на сайте регионального управления СК.

"Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Предварительно установлено, что ночью 10 июля местный житель проник в детский лагерь и совершил хулиганские действия в отношении детей", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в лагере "Волжанка". Нарушитель пытался разбудить детей, а некоторых ударил по лицу. Его удалось задержать, в настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства инцидента с избиением детей в подмосковном Одинцове.

Отмечалось, что родители трехлетней девочки обнаружили у нее после посещения детского сада синяки и ссадины, врачи диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы. Ребенок рассказал, что был избит воспитательницей.