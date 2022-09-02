Мать раскрыла подробности, как продавщица напала на ее сына-аутиста в Нижнем Новгороде

В соцсетях широкий общественный резонанс вызвало видео из Нижнего Новгорода, запечатлевшее нападение продавщицы мороженого на ребенка с аутизмом. Свой поступок женщина объяснила тем, что мальчик якобы распугал всех детей. По факту произошедшего была организована доследственная проверка. Разбираемся, могут ли наказать продавщицу.



"Дома в ванной держите своего ребенка"

Ролик, вызвавший резонанс, засняла мама 11-летнего мальчика с аутизмом. На записи видно, как продавщица мороженого удерживает ребенка за шею, а сам он пытается вывернуться из ее рук. Подошедшая мать просит не трогать сына, после чего мальчик вырывается и убегает. Свои действия продавщица объяснила так: "Дети гуляют, обычные дети, а он у вас ненормальный". Она также заявила, что мальчик кусается и посоветовала матери: "Дома в ванной держите своего ребенка". Кроме того, рекомендовала выходить на улицу со справкой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что мать ребенка обратилась в полицию 29 августа.





пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области Она сообщила, что на Нижневолжской набережной женщина применила физическое насилие к ее сыну 2011 года рождения.

Полиция в тот же день опросила участников и свидетелей происшествия. Ребенка направили на медицинскую экспертизу, чтобы установить, был ли нанесен вред его здоровью. Правоохранители пообещали после нее дать правовую оценку инциденту. Вместе с тем в региональном главке СК РФ организовали доследственную проверку.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова назвала ситуацию с нападением на мальчика возмутительной и пообещала взять ее на личный контроль.





Маргарита Ушакова уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области К сожалению, подобные прецеденты редко, но имеют место. Причина этого, я считаю, – недостаток информации о людях с расстройствами аутистического спектра.

Ранее заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал этот инцидент. Он заявил, что инклюзивность является шансом для таких людей выжить в современном мире.

"Изолировать этих людей вне социума – это не только перечеркнет их жизнь. Пострадает само общество, став жестоким и нетерпимым к любым изъянам. Очень печально было получить видео, на котором разбиваются в прах все призывы к толерантности и эмпатии", – отметил он.



Била по голове

Мать ребенка Светлана рассказала журналистам подробности инцидента. По ее словам, она приехала вместе с сыном на детскую площадку около поющих фонтанов, людей вокруг было немного.

"Вот эта дама сначала потребовала от моего сына подойти. Я еще подумала, чего она от него хочет? А она схватила его за горло и потащила, потом перекинула между локтями, такой захват, и начала бить по голове", – цитирует женщину телеканал "360".

Светлана пояснила, что пыталась спокойно разговаривать с нападавшей, чтобы еще больше не испугать ребенка. С ее слов, после стычки у сына появились царапины на шее, гематома, а также была разбита губа.

Юрист Елена Пономарева рассказала Москве 24, что напавшая на ребенка женщина, скорее всего, отделается штрафом. Специалист усмотрела в действиях продавщицы состав административного правонарушения по статье "Побои".





Елена Пономарева юрист Сейчас судмедэкспертиза оценит, есть ли вред здоровью. Скорее всего, вреда здоровью нет. Рассеченная губа, ссадины, гематома – это не вред здоровью, все это относится к категории побоев. Поэтому ответственность, вероятно, будет в виде административного штрафа от 5 до 30 тысяч рублей.

В худшем случае, если окажется, что нападавшая ранее уже привлекалась к ответственности за побои, а также если она займет неконструктивную позицию в суде, ей может грозить до 15 суток ареста, уточнила юрист. Пономарева добавила, что мать имеет все основания для обращения к Фемиде с целью возместить моральный вред своему ребенку.



"Они гиперчувствительные"

Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала Москве 24, что с последствиями пережитого стресса ребенку придется довольно долго справляться при помощи специалистов. Кроме того, если он принимает специальные препараты, возможно, потребуется повышение их дозировки, отметила эксперт.





Наталья Наумова детский психолог, семейный психотерапевт Для ребенка-аутиста очень страшно, когда подходит чужой взрослый человек и начинает с ним контактировать. Тем более начинает с ним взаимодействовать негативно. Они гиперчувствительные, любой крик и прикосновение для них более болезненное, чем для обычного ребенка.

"Зачастую ребята-аутисты достаточно долго переживают, они склонны к зацикливанию на какой-то ситуации. А в этом случае было серьезнейшее нападение, ребенку было страшно", – сказала Наумова.

Она подчеркнула, что реакция матери, которая встала на защиту сына, поможет ему быстрее адаптироваться к произошедшему. При встрече с такими детьми психолог рекомендовала в первую очередь не повышать голос, а говорить тихо и спокойно.

"Если мы видим, что ребенок ведет себя немного странно, важно задать ему вопрос не по ситуации. Например: "Посмотри, какого цвета листочки на дереве?" Чтобы ребенок задумался и дал ответ. В этот момент он переключается. Дальше мы похвалим его, успокоим и спросим: "Где твои родители? Давай вместе до них дойдем", – сказала Наумова.

Затем следует аккуратно и в вежливой форме сообщить родителям о причине, вызвавшей беспокойство в отношении ребенка, заключила психолог.