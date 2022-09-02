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Происшествия

02 сентября, 19:45

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Мать раскрыла подробности, как продавщица напала на ее сына-аутиста в Нижнем Новгороде

"Он у вас ненормальный". Накажут ли нижегородку за нападение на ребенка-аутиста
происшествиярегионыдети

В соцсетях широкий общественный резонанс вызвало видео из Нижнего Новгорода, запечатлевшее нападение продавщицы мороженого на ребенка с аутизмом. Свой поступок женщина объяснила тем, что мальчик якобы распугал всех детей. По факту произошедшего была организована доследственная проверка. Разбираемся, могут ли наказать продавщицу.

"Дома в ванной держите своего ребенка"

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Ролик, вызвавший резонанс, засняла мама 11-летнего мальчика с аутизмом. На записи видно, как продавщица мороженого удерживает ребенка за шею, а сам он пытается вывернуться из ее рук. Подошедшая мать просит не трогать сына, после чего мальчик вырывается и убегает. Свои действия продавщица объяснила так: "Дети гуляют, обычные дети, а он у вас ненормальный". Она также заявила, что мальчик кусается и посоветовала матери: "Дома в ванной держите своего ребенка". Кроме того, рекомендовала выходить на улицу со справкой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что мать ребенка обратилась в полицию 29 августа.

Она сообщила, что на Нижневолжской набережной женщина применила физическое насилие к ее сыну 2011 года рождения.
пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Полиция в тот же день опросила участников и свидетелей происшествия. Ребенка направили на медицинскую экспертизу, чтобы установить, был ли нанесен вред его здоровью. Правоохранители пообещали после нее дать правовую оценку инциденту. Вместе с тем в региональном главке СК РФ организовали доследственную проверку.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова назвала ситуацию с нападением на мальчика возмутительной и пообещала взять ее на личный контроль.

К сожалению, подобные прецеденты редко, но имеют место. Причина этого, я считаю, – недостаток информации о людях с расстройствами аутистического спектра.
Маргарита Ушакова
уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области

Ранее заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал этот инцидент. Он заявил, что инклюзивность является шансом для таких людей выжить в современном мире.

"Изолировать этих людей вне социума – это не только перечеркнет их жизнь. Пострадает само общество, став жестоким и нетерпимым к любым изъянам. Очень печально было получить видео, на котором разбиваются в прах все призывы к толерантности и эмпатии", – отметил он.

Била по голове

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Мать ребенка Светлана рассказала журналистам подробности инцидента. По ее словам, она приехала вместе с сыном на детскую площадку около поющих фонтанов, людей вокруг было немного.

"Вот эта дама сначала потребовала от моего сына подойти. Я еще подумала, чего она от него хочет? А она схватила его за горло и потащила, потом перекинула между локтями, такой захват, и начала бить по голове", – цитирует женщину телеканал "360".

Светлана пояснила, что пыталась спокойно разговаривать с нападавшей, чтобы еще больше не испугать ребенка. С ее слов, после стычки у сына появились царапины на шее, гематома, а также была разбита губа.

Юрист Елена Пономарева рассказала Москве 24, что напавшая на ребенка женщина, скорее всего, отделается штрафом. Специалист усмотрела в действиях продавщицы состав административного правонарушения по статье "Побои".

Сейчас судмедэкспертиза оценит, есть ли вред здоровью. Скорее всего, вреда здоровью нет. Рассеченная губа, ссадины, гематома – это не вред здоровью, все это относится к категории побоев. Поэтому ответственность, вероятно, будет в виде административного штрафа от 5 до 30 тысяч рублей.
Елена Пономарева
юрист

В худшем случае, если окажется, что нападавшая ранее уже привлекалась к ответственности за побои, а также если она займет неконструктивную позицию в суде, ей может грозить до 15 суток ареста, уточнила юрист. Пономарева добавила, что мать имеет все основания для обращения к Фемиде с целью возместить моральный вред своему ребенку.

"Они гиперчувствительные"

Фото: depositphotos/belchonock

Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала Москве 24, что с последствиями пережитого стресса ребенку придется довольно долго справляться при помощи специалистов. Кроме того, если он принимает специальные препараты, возможно, потребуется повышение их дозировки, отметила эксперт.

Для ребенка-аутиста очень страшно, когда подходит чужой взрослый человек и начинает с ним контактировать. Тем более начинает с ним взаимодействовать негативно. Они гиперчувствительные, любой крик и прикосновение для них более болезненное, чем для обычного ребенка.
Наталья Наумова
детский психолог, семейный психотерапевт

"Зачастую ребята-аутисты достаточно долго переживают, они склонны к зацикливанию на какой-то ситуации. А в этом случае было серьезнейшее нападение, ребенку было страшно", – сказала Наумова.

Она подчеркнула, что реакция матери, которая встала на защиту сына, поможет ему быстрее адаптироваться к произошедшему. При встрече с такими детьми психолог рекомендовала в первую очередь не повышать голос, а говорить тихо и спокойно.

"Если мы видим, что ребенок ведет себя немного странно, важно задать ему вопрос не по ситуации. Например: "Посмотри, какого цвета листочки на дереве?" Чтобы ребенок задумался и дал ответ. В этот момент он переключается. Дальше мы похвалим его, успокоим и спросим: "Где твои родители? Давай вместе до них дойдем", – сказала Наумова.

Затем следует аккуратно и в вежливой форме сообщить родителям о причине, вызвавшей беспокойство в отношении ребенка, заключила психолог.

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Носатов Иван

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