Сотрудник лодочной станции в Петербурге пытался шваброй прогнать ребенка с аутизмом

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На Елагином острове в Санкт-Петербурге мальчика с аутизмом пытались шваброй прогнать с лодочной станции, сообщает РЕН ТВ.

"Молодой человек сказал, что детей таких нужно усыплять, что жить они на этой планете в принципе не могут. Еще шваброй пару-тройку раз пытался тыркнуть", – рассказала мать ребенка.

Уточняется, что прокуратура Петроградского района проводит проверку по факту произошедшего. Пытавшийся выгнать ребенка мужчина оказался сотрудником станции. В настоящий момент его уволили. Кроме того, женщине и мальчику были принесены извинения от имени руководства парка.

Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга женщина в грубой форме попыталась выгнать с детской площадки воспитанников Центра помощи детям с расстройствами аутического спектра. По ее собственным словам, сделала она это из-за того, что ее дочь испугалась детей-инвалидов.

Сотрудники центра обратились в полицию с заявлением об оскорблении несовершеннолетних и о нарушении закона "О социальной защите инвалидов".

