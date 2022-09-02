Омбудсмен проконтролирует ситуацию с избиением ребенка-аутиста в Нижегородской области

14:50
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова пообещала взять на личный контроль ситуацию с избиением мальчика-аутиста на Нижневолжской набережной. Об этом сообщает "Открытый Новгород".
Ушакова назвала произошедшее возмутительной историей. По ее словам, действия продавца нельзя оправдать.
"К сожалению, подобные прецеденты редко, но имеют место. Причина этого, я считаю, – недостаток информации о людях с расстройствами аутистического спектра", – высказала мнение она.
Омбудсмен призвала больше рассказывать о таких людях и возможностях инклюзивного воспитания.
Ранее сообщалось, что женщина схватила 11-летнего мальчика за шею и кричала, что он ненормальный. Когда мама ребенка сказала, что у него аутизм, однако он спокойный и мирный, продавец заявила, что ребенок якобы распугал других детей.
Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, мама мальчика написала заявление в полицию.
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