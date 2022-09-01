Прокуратура организовала проверку после нападения продавца на ребенка с аутизмом

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Прокуратура организовала проверку после нападения продавца мороженого на ребенка с аутизмом в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, местная жительница причинила вред мальчику в центре города в ходе возникшего конфликта.

Прокуратура даст оценку соблюдению закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и поставит на контроль решение правоохранителей по данному факту.

"При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что женщина схватила 11-летнего мальчика за шею и кричала, что он "ненормальный". Когда мама мальчика сообщила, что у него аутизм, однако он спокойный и мирный, продавец заявила, что ребенок якобы "распугал" других детей. Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, мама ребенка написала заявление в полицию.

