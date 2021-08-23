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Происшествия

24 августа, 18:57

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Мать ребенка с аутизмом рассказала подробности нападения в метро

Агрессия в метро: подробности нападения на родителей ребенка с аутизмом
происшествия дети

В московском метро 22 августа произошел конфликт между родителями мальчика с аутизмом и другим пассажиром подземки. После инцидента столичные полицейские и следователи организовали проверку. Рассказываем, что известно о происшествии.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Заступились за сына

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, инцидент произошел 22 августа в вагоне электропоезда на станции "Румянцево" Сокольнической линии метро.

Произошел конфликт между родителями несовершеннолетнего 2009 года рождения и гражданином 2003 года рождения. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям сторон и принято процессуальное решение.
из сообщения пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

Источник в правоохранительных органах также пояснил, что причиной конфликта стало якобы то, что молодой человек сильно задел ребенка с аутизмом, когда садился. Родители вступились за сына, но пассажир, предположительно, начал провоцировать отца мальчика на драку.

Выяснять отношения мужчина не стал и направился к выходу вместе с семьей. При этом молодой человек якобы нанес удар ему по голове, а две спутницы парня, зашедшие в вагон вместе с ним, накинулись на маму ребенка и поцарапали женщину.

Вместе с полицейскими в причинах инцидента разбираются столичные следователи. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, сотрудники ведомства изучат камеры видеонаблюдения и дадут правовую оценку происшествию.

"С такой агрессией столкнулась впервые"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мама 12-летнего мальчика с аутизмом Анна рассказала изданию "Такие дела" о причинах конфликта. По ее словам, в тот день они ехали в метро вместе с мужем, бабушкой и двумя сыновьями. Семья заняла места на одной стороне вагона и еще сиденье напротив. Именно туда посадили мальчика с аутизмом, как вдруг в поезд зашла компания – женщина и парень с девушкой.

"Женщина сказала грубо: "Мальчик, подвинься, нам тут три места надо". Сын стал двигаться, еще полностью не успел освободить сиденье, как молодой человек лет 17 на него сел. Мой муж сделал замечание молодому человеку, в ответ получил хамство от него и оскорбления от женщины", – рассказала мать ребенка.

Я попыталась ей объяснить, что ребенок с особенностями, на что она заявила, мол, правильно тебя Бог наказал.
Анна
мама мальчика с аутизмом

Анна утверждает, что молодой человек на протяжении всей поездки провоцировал ее мужа на драку. Кроме того, в конфликт якобы вмешалась и дочь пассажирки, которая также начала оскорблять их семью, пожаловалась женщина.

"Когда мы приехали к нужной станции, моя мама и сыновья первыми вышли из вагона и ждали нас на платформе. Молодой человек подошел к мужу и стал провоцировать его на драку. Муж был, естественно, смущен возрастом парня, не стал выяснять отношения силой и направился к выходу. Внезапно тот парень сзади ударил моего мужа в голову. Тут же на нас набросились девушка и ее мама, начали царапать лица", – вспомнила Анна.

Двое парней смогли оттащить их и насильно усадить на место. Они невозмутимо сели, как будто ничего не случилось. Двери на тот момент закрылись, и поезд поехал дальше.
Анна
мама мальчика с аутизмом

Когда супруги вышли на следующей станции, к ним подошли полицейские. Правоохранители определили нападавших и отвели их в пункт полиции. Анна заявила, что ее семья зафиксировала побои, в том числе ссадины, синяки и ушибы мягких тканей.

"Мы никогда не закрывались от социума, несмотря на то что у сына тяжелый диагноз. В жизни случались разные ситуации, были, например, соседи, которые через воздушную вентиляцию пытались нас травить дихлофосом, потому что им мешали крики ребенка. Но с такой агрессией и издевательским поведением я столкнулась впервые", – добавила Анна.

При этом напавший молодой человек, по словам женщины, предложил "замять" ситуацию. Но семья уже написала заявление в полицию и собирает средства на адвоката. Они надеются честно и по закону разрешить конфликт.

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