Юрист рассказал, законно ли отказывать ребенку с аутизмом в посещении аквапарка

Фото: instagram.com/volzhsky_34region

Юрист Василий Воробьев прокомментировал Москве 24 инцидент в Волгоградской области, где ребенка с аутизмом не пустили в аквапарк.

Ранее стало известно, что на входе в аквапарк в городе Волжском охранник преградил путь молодой семье с детьми и сказал, что пройти могут все, кроме мальчика с особенностями развития. Запрет объяснили правилами центра, несмотря на предлагаемую 50-процентную скидку для людей с инвалидностью.

Позднее директор комплекса "Аквапарк XXI век" Григорий Газарян добавил, что ребенок вел себя чрезмерно активно и мог нанести себе травму. Известно, что родители уже обратились в прокуратуру, которая начала проверку.

По словам юриста Воробьева, аутизм не является такой патологией, которая каким-то образом мешает ребенку пользоваться подобными аттракционами.

"Ограничить доступ ребенка полностью в аквапарк права не имели, это однозначно. Данное заболевание вряд ли является запретом для посещения такого места", – пояснил собеседник Москвы 24.



Василий Воробьев юрист В данной ситуации сотрудников аквапарка, скорее всего, привлекут к ответственности за ненадлежащее оказание услуг. Ограничивать посещение (аквапарка. – Прим. ред.) ребенком они не имели права.

Юрист также посоветовал родителям ребенка в следующий раз приносить справку от врача, который разрешает посещение подобных заведений.

В свою очередь, юрист Мария Ярмуш уверена, что аквапарк – место, которое может быть действительно опасно для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе при таких заболеваниях, как ярко выраженный аутизм.

"Если во время посещения с таким ребенком что-то случится, то ответственность будут нести не столько родители, сколько администрация аквапарка. Против них могут возбудить уголовное дело, если ребенок сильно пострадает или, не дай бог, погибнет", – пояснила она Москве 24.



Мария Ярмуш юрист Нельзя забывать, что аквапарк всегда связан с риском для жизни и здоровья. Как бы там ни было, водные горки не являются стопроцентно безопасными не только для здоровых детей, но и для взрослых.

Юрист подчеркнула, что в ситуации должны разобраться сотрудники прокуратуры, которые установят, были ли нарушены права посетителей.

"Прокуратура надзирает за соблюдением законности, в том числе в предпринимательской деятельности. Они разберутся, насколько обоснованные были ограничения. Если необоснованные, то прокуратура выпишет предписание и даже может оштрафовать организацию", – отметила она.

Собеседница Москвы 24 предположила, что администрация аквапарка, вероятно, просто не захотела рисковать здоровьем ребенка и своим бизнесом.

Ранее сообщалось, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга женщина в грубой форме попыталась выгнать с детской площадки воспитанников Центра помощи детям с расстройствами аутического спектра. Сотрудники центра обратились в полицию с заявлением об оскорблении несовершеннолетних и о нарушении закона "О социальной защите инвалидов". Правоохранители проводят проверку инцидента.