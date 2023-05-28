Семь автомобилей столкнулись на трассе Симферополь-Алушта в Крыму

Фото: телеграм-канал "МВД Крым 1️⃣0️⃣2️⃣ ⚡️"

Авария с участием семи автомобилей случилась на междугородней трассе Симферополь-Алушта. В результате аварии травмы получили четыре человека, сообщается на странице МВД по Республике Крым в соцсети "ВКонтакте".

В полиции заявили, что массовая авария произошла в 22:30 в субботу на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта возле села Пионерское.

"Водитель автомобиля Lexus, двигаясь со стороны Алушты, допустил столкновение с автомобилем Opel, двигавшемся в попутном направлении, далее выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda, потом автомобилем Hundai и далее с автомобилем Skoda", – говорится в сообщении.

На территории ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе в Лысогорском районе Саратовской области произошла авария. Там столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего травмы получили девять человек, в том числе двое несовершеннолетних.