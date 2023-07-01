Полиция задержала водителя, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места ДТП в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

Полиция задержала водителя автомобиля Mazda, который сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила в своем телеграм-канале.

Отмечается, что ДТП произошло вечером 30 июня. Водитель Mazda совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на Пролетарской улице, у дома 60.

"<...> после чего, у дома 58 по указанной улице совершил столкновение со стоящим автомобилем Ford Focus и, бросив автомобиль, с места происшествия скрылся", – добавили в ведомстве.

Уточняется, что через 40 минут после этого сотрудники Госавтоинспекции задержали 36-летнего мужчину с внешними признаками алкогольного опьянения. Его доставили в следственные органы для принятия процессуального решения.

По информации пресс-службы, в результате ДТП 22-летний пешеход скончался от полученных травм на месте, 19-летнего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя грузовика, устроившего массовое ДТП. Он будет содержаться под стражей до 1 августа.

Данное ДТП с участием 11 автомобилей произошло 3 июня на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. После аварии в больницы попали 12 человек, включая двух детей.

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