Движение затруднено на 21-м км МКАД из-за столкновения двух грузовиков

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внутренней стороне 21-го километра МКАД произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о возможных пострадавших уточняются.

В Дептрансе отметили, что движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистов призвали заранее выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось об аварии, которая произошла на 79-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги в городском округе Щелково. В результате один человек погиб и двое пострадали.

До этого стало известно о столкновении легкового автомобиля с рейсовым автобусом на трассе в Иркутской области. В результате ДТП погибли два человека: 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка авто.