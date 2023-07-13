13 июля, 21:38Происшествия
Три машины столкнулись на 57-м километре МКАД
телеграм-канале столичного Дептранса.
Ранее на 79-м километре ЦКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб один человек. Еще два пострадали.
"На внешней стороне 57-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате чего один из них вылетел в кювет. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее на 79-м километре ЦКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб один человек. Еще два пострадали.
Читайте также
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!