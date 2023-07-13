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13 июля, 21:38

Происшествия

Три машины столкнулись на 57-м километре МКАД

Видео: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовик столкнулся с двумя автомобилями, после чего съехал в кювет на 57-м километре МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На внешней стороне 57-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате чего один из них вылетел в кювет. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее на 79-м километре ЦКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб один человек. Еще два пострадали.

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