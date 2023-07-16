Госавтоинспекция задержала водителя, сбившего двух пешеходов в Электростали

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, сбившего двух человек на проспекте Ленина в Электростали. Об этом сообщила официальный представитель Главного управления (ГУ) МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел утром 16 июля. Водитель легкового авто сбил пешеходов 1931 и 1967 годов рождения, после чего скрылся с места происшествия. Пожилая женщина скончалась от полученных травм, мужчину госпитализировали.

"Подозреваемый с внешними признаками опьянения задержан во дворе одного из домов на Первомайской улице города Электросталь и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – цитирует Волк "МВД Медиа".

По факту произошедшего в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса (УК) РФ. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого в Подмосковье водитель грузовика столкнулся с 15 легковыми автомобилями. Причиной стала техническая неисправность авто. В результате аварии пострадали три человека.



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