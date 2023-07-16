Легковая машина сбила двух человек в Подмосковье и скрылась

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Сотрудники полиции задержали предполагаемого водителя, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места ДТП в городе Электросталь в Подмосковье, у него выявили внешние признаки опьянения, цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирина Волк.

По ее словам, авария произошла 16 июля утром.

По предварительным данным, мужчина, находившийся за рулем легковой машины, наехал на двух человек – пожилую женщину и мужчину, переходивших проезжую часть вне пешеходного перехода. После ДТП виновник произошедшего скрылся скрылся. Женщина погибла, а пострадавший мужчина доставлен в больницу.

На днях в Мытищах маршрутный автобус задавил пенсионерку 1942 года рождения. Водитель маршрутки не заметил женщину, совершая поворот.