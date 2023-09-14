Восемь человек пострадали в результате ДТП с маршруткой под Волгоградом

Фото: телеграм-канал "V1.RU | Новости Волгограда"

Маршрутка и грузовик столкнулись в Волгоградской области, в результате чего восемь человек пострадали. О происшествии рассказали в комитете здравоохранения региона.

Ранее в Сети появилась информация о столкновении маршрутки и "КамАЗа" на трассе Краснослободск – Средняя Ахтуба, в результате которого маршрутное такси перевернулось.

"Предварительно, в ДТП пострадали восемь человек, тяжелых пациентов и детей среди них нет", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

В настоящее время пострадавших осматривают врачи на базе медучреждения в Волжском.

Ранее четыре человека, в том числе трое детей, погибли в автоаварии в Большеуковском районе Омской области. Полиция установила, что водитель автомобиля "ВАЗ" – женщина 1996 года рождения – двигалась по грунтовой дороге в направлении деревни Поспелово, на расстоянии 4 километров от автодороги Тюкалинск – Большие Уки.

Она не справилась с управлением и съехала с последующим опрокидыванием в левый по ходу движения кювет, наполненный водой.



Большегруз врезался в отбойник и опрокинулся на внешней стороне МКАД в столице