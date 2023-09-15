Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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15 сентября, 07:25

Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В результате аварии на 1-й Тверской-Ямской улице пострадали четыре человека, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В столичном Дептрансе, в свою очередь, сообщили, что движение на улице, перекрытое после ДТП, восстановили.

Авария произошла в ночь на 15 сентября в районе дома 36с1. Водитель не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем, а затем перевернулся.

Из-за ДТП были перекрыты две полосы в сторону области и одна – в сторону центра.

Видео: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

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