Названа самая распространенная группа крови среди москвичей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Среди опрошенных жителей столицы 23% рассказали, что не знают свою группу крови. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое было проведено специально для Москвы 24 ко Всемирному дню донора крови.

Каждый год во всем мире 14 июня отмечается День донора крови. Дата была учреждена в 2005 году в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения. Цель праздника – поблагодарить доноров крови, а также привлечь внимание общественности к их важной деятельности.

Исследование "Ромир" показало, что 57% опрошенных жителей столицы знают свою группу крови, резус-фактор и уверены в этих данных. Еще 20% ответили, что предполагают, но точно не проверяли. Оставшиеся 23% респондентов признались, что не знают свою группу крови, причем 9% из них и не планируют это выяснять.





из исследования холдинга "Ромир" Самая распространенная группа крови у москвичей – вторая положительная (II+) – 47% респондентов. 23% участников исследования имеют первую положительную группу крови (I+), 11% – третью положительную (III+). Самой редкой группой крови у жителей Москвы является четвертая положительная (IV+).

Большинство опрошенных москвичей (58%) считают, что знание собственной группы крови не влияет на их жизнь. Еще 24% убеждены, что это необходимо в экстренной ситуации. Исследование также показало, что 9% опрошенных уже являются донорами, тогда как хотят ими стать 1%. Кроме того, 64% жителей столицы признались, что ни разу в жизни не делали генетические исследования по крови и не планируют. Еще 19% затруднились с ответом. В свою очередь, 3% опрошенных рассказали, что уже прошли такие исследования, а 13% пока только планируют это сделать.

"Знание собственной группы крови важно для понимания себя, своего организма. Такая осведомленность помогает человеку справляться с внешними вызовами, продуктивно реагировать на стрессовые ситуации", – отмечает академик Российской академии естественных наук, доктор социологических наук, кандидат психологических наук, президент "Ромир" Андрей Милехин.





Андрей Милехин академик Российской академии естественных наук, доктор социологических наук, кандидат психологических наук, президент "Ромир" Наше исследование показывает, что более половины участников считают, что знание группы крови не влияет на их жизнь. Уверен, эта информация пригодится не только в экстренной ситуации, но и в момент, когда донорскую помощь требуется оказать другому человеку, попавшему в беду.

Ранее россиянам напомнили, какие требования предъявляются к донорам. Сдавать кровь разрешается начиная с 18 лет. Это должен быть здоровый человек с весом более 50 килограммов. Желающим внести свой вклад также рекомендуется сначала ознакомиться со списком временных и абсолютных противопоказаний.

