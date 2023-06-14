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Названа самая распространенная группа крови среди москвичей
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Среди опрошенных жителей столицы 23% рассказали, что не знают свою группу крови. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое было проведено специально для Москвы 24 ко Всемирному дню донора крови.
Каждый год во всем мире 14 июня отмечается День донора крови. Дата была учреждена в 2005 году в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения. Цель праздника – поблагодарить доноров крови, а также привлечь внимание общественности к их важной деятельности.
Исследование "Ромир" показало, что 57% опрошенных жителей столицы знают свою группу крови, резус-фактор и уверены в этих данных. Еще 20% ответили, что предполагают, но точно не проверяли. Оставшиеся 23% респондентов признались, что не знают свою группу крови, причем 9% из них и не планируют это выяснять.
Большинство опрошенных москвичей (58%) считают, что знание собственной группы крови не влияет на их жизнь. Еще 24% убеждены, что это необходимо в экстренной ситуации. Исследование также показало, что 9% опрошенных уже являются донорами, тогда как хотят ими стать 1%. Кроме того, 64% жителей столицы признались, что ни разу в жизни не делали генетические исследования по крови и не планируют. Еще 19% затруднились с ответом. В свою очередь, 3% опрошенных рассказали, что уже прошли такие исследования, а 13% пока только планируют это сделать.
"Знание собственной группы крови важно для понимания себя, своего организма. Такая осведомленность помогает человеку справляться с внешними вызовами, продуктивно реагировать на стрессовые ситуации", – отмечает академик Российской академии естественных наук, доктор социологических наук, кандидат психологических наук, президент "Ромир" Андрей Милехин.
Ранее россиянам напомнили, какие требования предъявляются к донорам. Сдавать кровь разрешается начиная с 18 лет. Это должен быть здоровый человек с весом более 50 килограммов. Желающим внести свой вклад также рекомендуется сначала ознакомиться со списком временных и абсолютных противопоказаний.
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