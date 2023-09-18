Суд в Москве арестовал виновника ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве заключил под стражу мужчину, ставшего виновником аварии на 1-й Тверской-Ямской улице. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Суд избрал в отношении 21-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 ноября 2023 года", – указано в сообщении.

В ночь на 15 сентября, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по 1-й Тверской-Ямской улице, не справился с управлением, наехал на мачту городского освещения и затем столкнулся с автомобилем такси Skoda и перевернулся. В салоне такси также находились трое пассажиров.

По предварительным данным, 21-летний виновник ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не имея при этом водительского удостоверения.

В результате травмы различной степени тяжести получили пять человек: водители двух автомобилей, а также трое пассажиров такси. Их доставили в медицинские учреждения города.

Позже прокуратура Москвы возбудила в отношении 21-летнего водителя уголовное дело по статье "Нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в состоянии опьянения".



Попавший в аварию в центре Москвы Mercedes находится в угоне