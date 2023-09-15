Уголовное дело возбудили после ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Уголовное дело возбудили в отношении водителя автомобиля Mercedes, ставшего виновником ночного ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Уточняется, что дело возбудили по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в состоянии опьянения").

Прокуратура контролирует расследование дела.

"Обстоятельства правомерности завладения транспортным средством устанавливаются. При наличии оснований действиям подозреваемого будет дана дополнительная уголовно-правовая оценка по статье 166 УК РФ ("Угон")", – говорится в сообщении.

ДТП произошло минувшей ночью в районе дома № 36с1. После столкновения автомобиль Mercedes перевернулся. Из-за аварии были временно перекрыты две полосы в сторону области и одна – в сторону центра.

Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по 1-й Тверской-Ямской улице, не справился с управлением, наехал на мачту городского освещения и затем столкнулся с автомобилем такси Skoda, в салоне которого, помимо водителя, находились трое пассажиров.

По предварительным данным, 21-летний виновник аварии сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения.

В результате травмы различной степени тяжести получили пять человек: водители двух автомобилей, а также трое пассажиров такси. Их доставили в медицинские учреждения города. Одна из пассажирок такси находится в тяжелом состоянии.

Автомобиль перевернулся в результате ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в столице