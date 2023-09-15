Виновник ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице мог быть пьян – прокуратура

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Виновник ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, предположительно, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz сел за руль в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Кроме того, у молодого человека, согласно имеющимся данным, нет водительских прав. Как рассказали в Госавтоинспекции Москвы, водитель не справился с управлением, наехал на фонарный столб, а затем врезался в такси Skoda.

В результате происшествия пострадали пять человек: водители двух автомобилей, а также трое пассажиров такси. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.

ДТП произошло минувшей ночью в районе дома № 36с1. После столкновения автомобиль Mercedes перевернулся. Из-за аварии были временно перекрыты две полосы в сторону области и одна – в сторону центра.



Автомобиль перевернулся в результате ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в столице