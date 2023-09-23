Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что инцидент произошел на внешней стороне Третьего транспортного кольца. В результате столкновения одна из машин опрокинулась на крышу.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, они устанавливают все обстоятельства аварии. Информации о пострадавших пока не поступало.

"Движение свободно по одной полосе из трех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – говорится в публикации Дептранса.

На днях смертельное ДТП произошло на Тимирязевской улице на севере Москвы. В районе дома 10/12 столкнулись два легковых автомобиля. В результате водитель одного из них погиб.



Один человек погиб после столкновения двух автомобилей на Тимирязевской улице