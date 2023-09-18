18 сентября, 19:10Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на юго-западе Москвы
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии. По предварительной информации, столкнулись автомобили Audi, Mercedes, Skoda, Hyundai и Volkswagen.
Как сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса, в настоящее время по улице Поляны затруднено движение в сторону области. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.
Ранее сообщалось, что мужчина сбил двоих детей на пешеходном переходе в подмосковном Фрязине. ДТП произошло 16 сентября в 15:17 у одного из домов, расположенных на Советской улице. Несовершеннолетних направили в больницу для оказания помощи.
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