Пять автомобилей столкнулись на юго-западе Москвы

Пять автомобилей столкнулись на улице Поляны на юго-западе Москвы, травмы получил один человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии. По предварительной информации, столкнулись автомобили Audi, Mercedes, Skoda, Hyundai и Volkswagen.

Как сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса, в настоящее время по улице Поляны затруднено движение в сторону области. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что мужчина сбил двоих детей на пешеходном переходе в подмосковном Фрязине. ДТП произошло 16 сентября в 15:17 у одного из домов, расположенных на Советской улице. Несовершеннолетних направили в больницу для оказания помощи.