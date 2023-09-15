"Рейд 112": таксист сбил мужчину на электросамокате в Москве

В ночь на 15 сентября водитель такси двигался по дороге от Промышленного проезда по улице Барклая в Москве. В районе шестого дома водитель остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и пропустил пешехода, после чего продолжил движение.

Однако, в этот момент на пешеходный переход въехал мужчина на электросамокате, с которым таксист столкнулся. Мужчину на самокате с различными травмами отвезли в ближайшую больницу. Подробнее – в программе "Рейд 112".

