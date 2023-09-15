Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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15 сентября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": таксист сбил мужчину на электросамокате в Москве

"Рейд 112": таксист сбил мужчину на электросамокате в Москве

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В ночь на 15 сентября водитель такси двигался по дороге от Промышленного проезда по улице Барклая в Москве. В районе шестого дома водитель остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и пропустил пешехода, после чего продолжил движение.

Однако, в этот момент на пешеходный переход въехал мужчина на электросамокате, с которым таксист столкнулся. Мужчину на самокате с различными травмами отвезли в ближайшую больницу. Подробнее – в программе "Рейд 112".

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