Умер бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов

Фото: телеграм-канал "Большой театр России/The Bolshoi Theatre of Russia"

Скончался бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов, исполнивший на сцене театра более 60 партий. Об этом сообщается в телеграм-канале Большого театра.

"24 июня умер Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983–2017 годах", – указано в сообщении.

Маркелов родился в поселке Ильинский Краснодарского края. Свою карьеру он начал в Краснодарском театре оперетты, впоследствии выступал в хоре краснодарского Кафедрального собора. Образование артист получил в Ростовском государственном музыкально-педагогическом институте и Харьковской государственной консерватории.

В 1983 году Маркелов стал солистом оперной труппы Большого театра, где исполнял арии Родриго из "Отелло" Дж. Верди, Лешего в "Снегурочке" Н. Римского-Корсакова, Дона Курцио из "Свадьбы Фигаро" В. А. Моцарта, Нирено из "Юлия Цезаря" Г. Ф. Генделя и многие другие.

Прощание с артистом пройдет 26 июня в морге Городской клинической больницы № 29 имени Н. Э. Баумана.