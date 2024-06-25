Умер исполнитель песни Butterfly Сет Бинзер

Фото: youtube.com/Crazy Town

Американский музыкант и основатель группы Crazy Town Сет Бинзер умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщает Newsweek.

Долгие годы музыкант боролся с наркотической зависимостью. Бинзер обрел популярность как исполнитель песни Butterfly. Она была записана, когда он был фронтменом группы.

Бинзер родился в 1974 году в Бостоне. В 1999 году он основал группу Crazy Town. Его сингл Butterfly занял первое место в чарте Billboard Hot 100, что привело к увеличению продаж первого альбома группы The Gift of Game до 1,5 миллиона копий.

В феврале 2012 года музыканта арестовали за хранение наркотиков и приговорили к трехлетнему испытательному сроку. Спустя некоторое время после этого он был госпитализирован из-за потери сознания.

