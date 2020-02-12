СК проверит видео о празднике силовиков в Тюмени с блатными лозунгами

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Hue"

Представители регионального управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводят проверку в связи с появлением видеозаписи с банкета, на котором присутствовали сотрудники следственных органов и полиции, сообщает ТАСС.

На видео, которое появилось в интернете, сняли банкет, в котором участвовали силовики. Считается, что праздник провели в честь повышения одного из сотрудников следственного управления.

На записи участники банкета позировали на камеру. Один из гостей кричал: "АУЕ" и "Жизнь ворам".