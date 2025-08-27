Суд в Париже отклонил ходатайство Касаткина об освобождении

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Суд в Париже отклонил ходатайство российского баскетболиста Даниила Касаткина об освобождении из тюрьмы под судебный надзор до принятия решения по запросу об экстрадиции в Соединенные Штаты, передает ТАСС.

При этом судья не объяснил свое решение, ограничившись только формулировкой "без мотивировки".

Адвокат россиянина Фредерик Бело заявил, что отказ суда без объяснения причин вызывает удивление. По его словам, подобное происходит крайне редко.

"Это первый раз, когда я с таким сталкиваюсь, обычно следственная палата всегда объясняет свою мотивацию, обращаясь к адвокату и подсудимому. В этот раз они не сказали вообще ничего, это крайне удивительно", – подчеркнул Бело.

Он отметил, что судья должен предоставить объяснение отказа через три дня.

"Я думаю, что они просто не знают, почему они отказывают и как они могут это обосновать. Так что через три дня они придумают, на основании чего они ответили отказом. Они решили не рисковать, отпуская его на свободу", – заметил юрист.

О задержании Касаткина в аэропорту Парижа по запросу Штатов стало известно 10 июля. Однако, по данным СМИ, спортсмен находится под арестом с 21 июня.

США подозревают его в соучастии в хакерских атаках с помощью программ-вымогателей. Россиянин может быть приговорен к 5 годам тюрьмы по делу о компьютерном мошенничестве и к 20 годам за электронное мошенничество.

Группировка, в которую якобы входил Касаткин, совершила атаки на 900 организаций, в том числе на два американских федеральных учреждения. Баскетболист отверг все обвинения. Бело предполагал, что спортсмен приобрел подержанный компьютер, который мог быть взломан и продан ему злоумышленниками, чтобы они смогли действовать под чужим именем.