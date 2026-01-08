Форма поиска по сайту

08 января, 17:13

ФСБ заявила, что российского баскетболиста Касаткина обменяли на француза Винатье

Фото: depositphotos/Grigorenko

Российского баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Уточняется, что Винатье был помилован указом Владимира Путина.

Касаткина задержали 10 июля 2025 года. Вашингтон заподозрил его в соучастии в хакерских атаках. Затем суд отклонил ходатайство баскетболиста об освобождении из тюрьмы под судебный надзор до принятия решения по запросу об экстрадиции.

Позже, в ночь на 8 января 2026 года, Касаткин был освобожден из тюрьмы и вернулся в Москву.

При этом Винатье был задержан в Москве в июне 2024 года. Его подозревали в сборе информации в области военной деятельности России. Француз признал вину, а в октябре 2024 года суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима.

