Мишустин раскритиковал идею поднять штрафы за превышение скорости

Михаил Мишустин не поддержал идею поднять штрафы для автомобилистов. Ранее разработчики нового КоАП предложили увеличить штраф за превышение скорости до пяти тысяч рублей.

Мишустин заявил, что пять тысяч – это непосильная сумма для многих. И предложил пересмотреть подход к установлению сборов и исходить прежде всего из платежеспособности населения.

30 января Минюст обнародовал новый проект КоАП. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Новые кодексы хотят ввести в действие с 1 января 2021 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.