Эксперт оценил инициативу привлечь детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Идея привлечь частных детективов к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО правильная. Так инициативу МВД в разговоре с Москвой 24 прокомментировал основатель группы компаний "Правокард" Николай Тюрников.
"С мошенниками нужно бороться, потому что в итоге добросовестные водители переплачивают за свое ОСАГО. Частные детективы могут отлично делать подготовительную работу по факту мошенничества, проведя расследование и добыв информацию. Тогда заявление в полицию о возбуждении дела будет более подкрепленным", – сказал эксперт.
Эксперт отметил, что сейчас в большинстве случаев страховая компания приходит в полицию, пишет заявление, голословно обвиняя автовладельца в том, что он мошенник, не прикладывая достаточного количества доказательств. "По этой причине полиции надо разбираться с самого начала. Это трудоемко", – пояснил Тюрников.
Привлечение частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО, по словам Тюрникова, не новшество. "И сейчас привлекают, но только по каким-то крупным делам", – уточнил собеседник Москвы 24.
Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел России выступило с предложением привлечь частных детективов к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО. Российский союз автостраховщиков совместно с Банком России прорабатывают изменения в законодательство, которые позволят это сделать.
Эксперты отмечают, что услуги сыщиков стоят дорого. Это может привести к еще большей убыточности ОСАГО. Частных детективов в России менее тысячи. На данный момент привлекать детективов к расследованию невозможно, поскольку для этого необходимо письменное согласие страхователя на проведение расследования.
Соболева Илона
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