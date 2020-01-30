В МВД предложили подключить детективов к борьбе с мошенниками по ОСАГО

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Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность привлечь частных детективов к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО. Соответствующие изменения в законодательстве готовят Российский союз автостраховщиков (РСА) и Банк России, как сообщает газета "Известия".

"В настоящее время РСА совместно с ЦЮ активно разрабатывают законопроект о страховой детективной деятельности. Также создаются подразделения по борьбе с мошенничеством внутри самих страховых компаний", – заявил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

Согласно действующим нормам, частные детективы могут расследовать страховые дела только по письменному согласию страхователя. При этом ряд экспертов считает, что, даже если процедура упростится, экономический фактор не позволит активно привлекать специалистов, а скорее всего спровоцирует большую убыточность ОСАГО.

В нынешнем году российские страховые компании планируют перейти на новые бланки для оформления обязательного автострахования. Бланки серий "ННН" и "РРР" будут постепенно вводить в оборот. Действующие образцы разрешены к оформлению до 1 апреля 2020 года.

