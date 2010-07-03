Союз автостраховщиков опроверг информацию о росте тарифов ОСАГО

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Информация СМИ о резком росте тарифов ОСАГО не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности (ВСС, РСА и НССО).
Отмечается, что таких оценок в Союзе не делали, а данная информация противоречит всем имеющимся актуальным оценкам. Также в пресс-службе подчеркнули, что реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО, стартовавшая 9 января текущего года, уже привела к снижению средней цены полиса ОСАГО более чем на 5%.
"За 11 месяцев 2019 года средняя премия по ОСАГО снизилась в 76 регионах, где проживает 95,3% всех автовладельцев. Причиной такого падения средней цены ОСАГО стала возросшая конкуренция между страховыми компаниями", – говорится в сообщении, которое приводит Агентство "Москва".
Вместе со снижением размера средней премии увеличивается средняя выплата по ОСАГО. С начала года она выросла на 2,7% – с 66,3 тысячи до 68 тысяч рублей.
В РСА добавили, что 1 декабря начали действовать актуализированные справочники средней стоимости запчастей, которые приведут к дополнительном росту выплат по ОСАГО. Стоимость "средней корзины" деталей в актуализированных справочниках выросла на 9,9%.
Ранее "Известия" сообщали, что новый законопроект об ОСАГО может дать страховщикам возможность устанавливать россиянам индивидуальные тарифы. Кроме того, из нового документа исключат необходимость установки телематического оборудования. Документ, помимо прочего, предусматривает сохранение территориального коэффициента, а также расширение тарифного коридора на 30%.
Новый проект реформы сохраняет повышающие коэффициенты за грубые нарушения правил дорожного движения, но не предусматривает повышения лимитов выплат за причинение вреда жизни и здоровью. При этом Минфин ранее предлагал увеличить их с 500 тысяч до 2 миллионов рублей.
По мнению экспертов, повышение базового тарифа сильнее всего скажется на крупных городах с высокими территориальными тарифами: например, в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка умножается на два. Немногим меньше коэффициент в Подмосковье и Санкт-Петербурге – 1,7 и 1,8 соответственно.
Цена ОСАГО в Москве может вырасти в 2 раза
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