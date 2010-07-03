Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новый законопроект об ОСАГО может дать страховщикам возможность устанавливать россиянам индивидуальные тарифы. Кроме того, из нового документа исключат необходимость установки телематического оборудования. Об этом сообщают "Известия".
Авторами обновленного закона по реформе системы автострахования стали депутаты Госдумы Анатолий Аксаков, Олег Николаев, Игорь Дивинский, Ваха Агаев, Алексей Изотов, Антон Гетта, Дмитрий Скриванов, Андрей Козенко и Евгений Шулепов. Документ, помимо прочего, предусматривает сохранение территориального коэффициента, а также расширение тарифного коридора на 30 процентов.
"Сохранение территориального коэффициента сделает тариф менее индивидуальным и зависимым от места проживания. В то же время даже в таком виде это позволит системе стать более индивидуальной, чем при действующем регулировании", – заявили представители Центробанка.
Новый проект реформы сохраняет повышающие коэффициенты за грубые нарушения правил дорожного движения, но не предусматривает повышения лимитов выплат за причинение вреда жизни и здоровью. При этом Минфин ранее предлагал увеличить их с 500 тысяч до 2 миллионов рублей.
По мнению экспертов, повышение базового тарифа сильнее всего скажется на крупных городах с высокими территориальными тарифами: например, в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка умножается на два. Немногим меньше коэффициент в Подмосковье и Санкт-Петербурге – 1,7 и 1,8 соответственно.
Ранее сообщалось, что правительство РФ может одобрить норму, согласно которой водителям разрешат предъявлять полис ОСАГО в электронном виде.
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