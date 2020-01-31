"Боимся признаться, что мы китайцы": жители КНР рассказали о вспышке расизма

31 января коронавирус добрался до России. На сегодняшний момент в мире выявлено более 20 тысяч заболевших, 425 случаев закончились летальным исходом. Боязнь заразиться спровоцировала среди людей вспышку ксенофобии и расизма. Граждане Китая, находящиеся в столице, рассказали Москве 24 о том, как россияне избегают их на улицах, выпроваживают из магазинов и отказывают им в обслуживании.
"Видя нас, все сразу разбегаются"
Еще недавно казалось, что коронавирус от нас далеко и в Китае делают все возможное, чтобы не дать эпидемии выйти за пределы страны. Но после того, как в России были выявлены первые два заболевших, наши соотечественники испугались не на шутку. В столице с ее огромным количеством туристов и иностранных студентов вопрос с избеганием и игнорированием представителей КНР встал особенно остро.
Китайских студентов, обучающихся в столице, такое положение дел очень огорчает. Они рассказали Москве 24 о том, что россияне стали их сторониться и избегать с ними близких контактов. Многие прохожие, увидев на улице представителей азиатской внешности, резко отходят в сторону, а находясь вместе в закрытом помещении, сразу выбегают оттуда.
Другой студент из Китая рассказал, что когда он и его соотечественники приносят оплату за проживание в общежитии, то комендант сразу надевает медицинскую маску. В метро рядом сидящие люди заслоняют рот рукой. Когда однокурсники пришли в аптеку купить маски, остальные покупатели сразу разбежались. "Даже продавец зашел в комнату, я остался совсем один!" – жалуется студент.
Жители КНР признаются, что даже боятся сказать, откуда они родом, ведь их сразу начинают ругать или выгонять.
На фоне распространяющегося коронавируса представителей КНР не раз отказывались возить таксисты. Ранее китайский студент из МГУ жаловался на то, что водитель не захотел везти его с подругой и в ответ на бронь машины написал в чате: "Отменяйте заказ, вы вирус".
Еще один студент МГПУ также рассказал о таксисте, который начал ругать его на своем языке и в итоге не повез: "Недавно я вызвал такси, и водитель начал меня ругать. Слов было не разобрать, но услышал только chinese (китаец). В итоге он не подтвердил заказ, а потом еще раз проехал мимо по дороге без нас. Получилось, что я заплатил деньги дважды".
Неприятная ситуация произошла и с девушкой-китаянкой, которая учится в Москве.
"Раньше я бы просто вышла из машины, если возник конфликт, – поясняет девушка. – Но я опаздывала, а другие таксисты сейчас ведут себя не лучше".
"Едят все, что движется"
С распространением опасной эпидемии случаи проявления расизма в отношении азиатов стали встречаться по всему миру. В январе появилась информация о том, что предположительным источником коронавируса стали дикие животные и змеи, продаваемые на оптовом рынке морепродуктов в Ухане. После этого некоторые пользователи интернета стали обвинять жителей Китая в том, что те едят все подряд: жареных воробьев, крыс, насекомых, и это спровоцировало мировую эпидемию.
Так, в интернете набрало популярность видео с китайской девушкой-блогером Ван Мэнъюнь (Wang Mengyun), которая ест летучую мышь. В ролике девушка и ее подруга вручную разделывают приготовленную крылатую особь и наслаждаются изысканным вкусом мыши. Некоторые пользователи предположили, что видео было снято в городе Ухань, эпицентре нового коронавируса. После чего посыпались гневные комментарии: "Китайцы едят все, что движется", "Это коронасуп", "Блогерша дает инструкции, как заразиться коронавирусом".
Видео: Youtube/Bell Nathaniel Sanchez
Многие пользователи резко осуждали Ван Мэнъюнь за публикацию ролика и прогнозировали падение рейтингов ее канала. В СМИ даже появилась информация о том, что блогер пожаловалась на угрозы убийством. В итоге девушке пришлось извиниться перед подписчиками и признать, что ей не стоило есть летучих мышей. Мэнъюнь также сообщила, что видео было снято не в Ухане, а в Палау в 2016 году. И на тот момент она не знала, что животные могут стать переносчиками инфекции.
Расистские настроения во время бушующего китайского коронавируса стали проявляться и в местах общепита. По соцсетям разлетелось фото махачкалинского ресторана "Гамбит", на витрине которого написано: "Китайцам вход запрещен". По сообщениям СМИ, в ресторане такое заявление объяснили борьбой с коронавирусом.
Владелец ресторана Арсен Гаджиев подчеркнул, что решение не впускать граждан Китая связано не только с безопасностью гостей заведения, но и с политическими мотивами. Гаджиев объяснил, что "китайцы в своей стране ущемляют права мусульман", а "права и свободы человека должны соблюдаться без ограничений". "Наша реклама – это скрытый вызов китайцам", – добавил владелец ресторана.
С вирусом в ресторане планируют бороться своим фирменным дагестанским хинкалом с чесночным соусом. При этом в ресторане отметили, что если на вопрос о политических взглядах граждане Китая будут "заявлять о своей политической толерантности", то их будут пропускать и даже угостят за счет заведения.
Отказы в предоставлении услуг незаконны
Несмотря на все чаще встречающиеся отказы в предоставлении услуг для граждан Китая, никаких официальных оснований для этого нет. "Такие отказы незаконны, – заявил в разговоре с Москвой 24 председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. – И граждане других государств, законно находящиеся на территории РФ, имеют такие же гражданские права, как и мы с вами. Им не вправе отказывать в обслуживании".
Эксперт отметил, что существуют некоторые ограничения, установленные законодательством. Например, в ресторан или театр могут не пустить человека в грязной одежде или в нетрезвом состоянии. Но необслуживание гражданина Китая является необоснованным отказом от предоставления услуг. За это может грозить административная ответственность и штраф для юрлиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей.
Более того, факт отказа в посещении кафе или отеля представителям Китая может грозить уголовным наказанием по статье о нарушении равенства прав и свобод человека и гражданина. В этом случае предусматривается штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет.
Эксперт отмечает, что в ситуации эпидемии главное не паниковать, это только усугубит ситуацию. По его мнению, появление нетерпимости может навредить репутации нашей страны и отразиться на туристическом потоке. "Но самое главное – это навредит самой нашей стране и тем людям, которые впадают в такие фобии", – подчеркнул Шелищ.
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Наталья Лоскутникова, Мария Ефимова