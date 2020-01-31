"Боимся признаться, что мы китайцы": жители КНР рассказали о вспышке расизма

31 января коронавирус добрался до России. На сегодняшний момент в мире выявлено более 20 тысяч заболевших, 425 случаев закончились летальным исходом. Боязнь заразиться спровоцировала среди людей вспышку ксенофобии и расизма. Граждане Китая, находящиеся в столице, рассказали Москве 24 о том, как россияне избегают их на улицах, выпроваживают из магазинов и отказывают им в обслуживании.



"Видя нас, все сразу разбегаются"

Фото: предоставлено героями материала

Еще недавно казалось, что коронавирус от нас далеко и в Китае делают все возможное, чтобы не дать эпидемии выйти за пределы страны. Но после того, как в России были выявлены первые два заболевших, наши соотечественники испугались не на шутку. В столице с ее огромным количеством туристов и иностранных студентов вопрос с избеганием и игнорированием представителей КНР встал особенно остро.

Китайских студентов, обучающихся в столице, такое положение дел очень огорчает. Они рассказали Москве 24 о том, что россияне стали их сторониться и избегать с ними близких контактов. Многие прохожие, увидев на улице представителей азиатской внешности, резко отходят в сторону, а находясь вместе в закрытом помещении, сразу выбегают оттуда.





китайский студент МГПУ Я ехал в лифте, где встретил русского человека. Он мне сказал по-английски: "Go out!" Это очень обидно.

Другой студент из Китая рассказал, что когда он и его соотечественники приносят оплату за проживание в общежитии, то комендант сразу надевает медицинскую маску. В метро рядом сидящие люди заслоняют рот рукой. Когда однокурсники пришли в аптеку купить маски, остальные покупатели сразу разбежались. "Даже продавец зашел в комнату, я остался совсем один!" – жалуется студент.

Жители КНР признаются, что даже боятся сказать, откуда они родом, ведь их сразу начинают ругать или выгонять.





китайский студент МГПУ Окружающие смотрят с уничтожающим взглядом и говорят: "Китаец". Если мы на улице скажем, что мы китайцы, нас сразу ругают плохими словами. В супермаркете на кассе как-то сказали: "Пошел!"

Фото предоставлено героями материала

На фоне распространяющегося коронавируса представителей КНР не раз отказывались возить таксисты. Ранее китайский студент из МГУ жаловался на то, что водитель не захотел везти его с подругой и в ответ на бронь машины написал в чате: "Отменяйте заказ, вы вирус".

Еще один студент МГПУ также рассказал о таксисте, который начал ругать его на своем языке и в итоге не повез: "Недавно я вызвал такси, и водитель начал меня ругать. Слов было не разобрать, но услышал только chinese (китаец). В итоге он не подтвердил заказ, а потом еще раз проехал мимо по дороге без нас. Получилось, что я заплатил деньги дважды".

Неприятная ситуация произошла и с девушкой-китаянкой, которая учится в Москве.





китайская студентка в Москве Когда я села в машину, таксист открыл все окна. На улице была минусовая температура, в салоне стало очень холодно. Я вежливо попросила их закрыть, но водитель отказался, сказал, что я несу заразу, а он так защищается от коронавируса.

"Раньше я бы просто вышла из машины, если возник конфликт, – поясняет девушка. – Но я опаздывала, а другие таксисты сейчас ведут себя не лучше".

"Едят все, что движется"

С распространением опасной эпидемии случаи проявления расизма в отношении азиатов стали встречаться по всему миру. В январе появилась информация о том, что предположительным источником коронавируса стали дикие животные и змеи, продаваемые на оптовом рынке морепродуктов в Ухане. После этого некоторые пользователи интернета стали обвинять жителей Китая в том, что те едят все подряд: жареных воробьев, крыс, насекомых, и это спровоцировало мировую эпидемию.

Так, в интернете набрало популярность видео с китайской девушкой-блогером Ван Мэнъюнь (Wang Mengyun), которая ест летучую мышь. В ролике девушка и ее подруга вручную разделывают приготовленную крылатую особь и наслаждаются изысканным вкусом мыши. Некоторые пользователи предположили, что видео было снято в городе Ухань, эпицентре нового коронавируса. После чего посыпались гневные комментарии: "Китайцы едят все, что движется", "Это коронасуп", "Блогерша дает инструкции, как заразиться коронавирусом".



Видео: Youtube/Bell Nathaniel Sanchez

Многие пользователи резко осуждали Ван Мэнъюнь за публикацию ролика и прогнозировали падение рейтингов ее канала. В СМИ даже появилась информация о том, что блогер пожаловалась на угрозы убийством. В итоге девушке пришлось извиниться перед подписчиками и признать, что ей не стоило есть летучих мышей. Мэнъюнь также сообщила, что видео было снято не в Ухане, а в Палау в 2016 году. И на тот момент она не знала, что животные могут стать переносчиками инфекции.

Расистские настроения во время бушующего китайского коронавируса стали проявляться и в местах общепита. По соцсетям разлетелось фото махачкалинского ресторана "Гамбит", на витрине которого написано: "Китайцам вход запрещен". По сообщениям СМИ, в ресторане такое заявление объяснили борьбой с коронавирусом.



Фото: соцсети

Владелец ресторана Арсен Гаджиев подчеркнул, что решение не впускать граждан Китая связано не только с безопасностью гостей заведения, но и с политическими мотивами. Гаджиев объяснил, что "китайцы в своей стране ущемляют права мусульман", а "права и свободы человека должны соблюдаться без ограничений". "Наша реклама – это скрытый вызов китайцам", – добавил владелец ресторана.

С вирусом в ресторане планируют бороться своим фирменным дагестанским хинкалом с чесночным соусом. При этом в ресторане отметили, что если на вопрос о политических взглядах граждане Китая будут "заявлять о своей политической толерантности", то их будут пропускать и даже угостят за счет заведения.





Отказы в предоставлении услуг незаконны

Фото: предоставлено героями материала

Несмотря на все чаще встречающиеся отказы в предоставлении услуг для граждан Китая, никаких официальных оснований для этого нет. "Такие отказы незаконны, – заявил в разговоре с Москвой 24 председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. – И граждане других государств, законно находящиеся на территории РФ, имеют такие же гражданские права, как и мы с вами. Им не вправе отказывать в обслуживании".





Петр Шелищ председатель Союза потребителей России Все услуги, которые предоставляются в магазинах, в транспорте, в отелях, являются публичными. В соответствии с Гражданским кодексом они должны быть оказаны любому, кто за ними обратится.

Эксперт отметил, что существуют некоторые ограничения, установленные законодательством. Например, в ресторан или театр могут не пустить человека в грязной одежде или в нетрезвом состоянии. Но необслуживание гражданина Китая является необоснованным отказом от предоставления услуг. За это может грозить административная ответственность и штраф для юрлиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей.

Более того, факт отказа в посещении кафе или отеля представителям Китая может грозить уголовным наказанием по статье о нарушении равенства прав и свобод человека и гражданина. В этом случае предусматривается штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет.

Эксперт отмечает, что в ситуации эпидемии главное не паниковать, это только усугубит ситуацию. По его мнению, появление нетерпимости может навредить репутации нашей страны и отразиться на туристическом потоке. "Но самое главное – это навредит самой нашей стране и тем людям, которые впадают в такие фобии", – подчеркнул Шелищ.

Наталья Лоскутникова, Мария Ефимова