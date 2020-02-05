Голикова рассказала об эвакуации россиян из Уханя

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Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала эвакуацию граждан РФ из китайского Уханя, который является очагом вспышки коронавируса. Она сочла подобные меры гуманитарной акцией, передает РИА Новости.

"Эвакуация наших граждан из города Ухань провинции Хубэй – это гуманитарная акция, мы своих не бросаем", – отметила Голикова.

В среду два самолета ВКС доставили в Россию 144 эвакуированных из провинции Хубэй человека, среди которых – 128 россиян. Отмечалось, что среди них зараженных пневмонией выявлено не было, однако две недели им придется пробыть под наблюдением медиков.

Ранее вице-премьер сообщила, что эвакуированных россиян и граждан других государств, которые пожелали покинуть Ухань, направят на карантин в Тюменскую область.

О первых случаях заболевания новым типом пневмонии в Китае стало известно в конце прошлого года. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

На сегодняшний день жертвами нового типа пневмонии стали 492 человека, количество заболевших превысило 24,3 тысячи человек.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Во избежание распространения вируса на территории РФ власти приняли решение о закрытии всех полетов авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также сообщалось о возможности прекращения чартерных рейсов. Помимо этого, приостановили пассажирское сообщение с КНР и РЖД.