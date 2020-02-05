Попова исключила распространение инфекции из центра для эвакуируемых из КНР россиян

Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

Риска распространения коронавируса из центра для россиян, эвакуированных из Китая в Тюмень, нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что для карантинного центра выбрали именно такую точку, из которой невозможно распространение инфекции. Кроме того, центр дополнительно оборудовали заграждениями и системой видеонаблюдения. Также в нем усовершенствовали канализацию и систему уничтожения отходов.

"Центр полностью подготовлен за короткое время. Приложено максимум усилий", – цитирует Попову ТАСС.

В центре работают московские и тюменские медики, а также специалисты по биологической безопасности из противочумной системы Роспотребнадзора.

Попова добавила, что законодательство в отношении принудительной госпитализации граждан с особо опасными инфекциями нуждается в доработке.

Ранее в Тюмени приземлились два самолета ВКС с россиянами на борту. Первый доставил из китайского Уханя 80 человек, второй – 64.

Вместе с 128 россиянами ВКС РФ эвакуировали из Китая 16 граждан стран СНГ. Среди них десять граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана и по одному человеку из Армении и Украины.

Граждан вывозили на арендованных автобусах из более чем 10 городов, расположенных в разных частях провинции, в том числе из населенных пунктов, удаленных от Уханя на 400–500 километров. Эвакуированных доставили в центр под Тюменью на двухнедельный карантин.

Самолеты будут находиться на санитарной стоянке и пройдут санитарную обработку. Автобусы, на которых поедут граждане, и их личные вещи обработают.

Первые случаи заболевания новой формой пневмонии в Китае были зафиксированы в конце декабря прошлого года. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Очагом инфекции был город Ухань.

По последним данным, от коронавируса скончались 492 человека, число заболевших превысило 24,3 тысячи человек. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Правительство России приняло решение о закрытии всех полетов авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также сообщалось о возможности прекращения чартерных рейсов. Приостановили пассажирское сообщение с КНР и РЖД.

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от заражения. В первую очередь нужно мыть руки водой с мылом или использовать дезинфицирующее средство. Также специалисты советуют не трогать рот, нос или глаза немытыми руками. В аэропортах и общественном транспорте нужно избегать прикосновения к поверхностям и предметам и не касаться лица. При кашле и чихании нужно всегда прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками.