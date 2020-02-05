Опубликовано видео прибытия самолета с эвакуированными из Уханя россиянами

Фото: скриншот видео tvzvezda.ru

В Сети появилась видеозапись прибытия в Тюмень самолета с эвакуированными из китайского Уханя россиянами. Видео опубликовал телеканал "Звезда".

Самолет ВКС из китайской провинции Хубэй приземлился в аэропорту Рощино в Тюмени. На борту воздушного судна находилось 80 человек.



Эвакуированных доставят в центр под Тюменью на двухнедельный карантин. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, центр полностью подготовлен за короткое время. Его оборудовали заграждениями, системой видеонаблюдения, в нем усовершенствовали канализацию и систему уничтожения отходов.

Самолеты будут находиться на санитарной стоянке и пройдут санитарную обработку. Автобусы, на которых поедут граждане, и их личные вещи обработают.

О первых случаях заболевания новым типом пневмонии в Китае стало известно в конце декабря прошлого года. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Очагом инфекции был назван город Ухань.

На сегодняшний день от коронавируса скончалось более 400 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч человек.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Российские власти приняли решение о закрытии всех полетов авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также сообщалось о возможности прекращения чартерных рейсов. Приостановили пассажирское сообщение с КНР и РЖД.

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от заражения. В первую очередь нужно мыть руки водой с мылом или использовать дезинфицирующее средство, передает "Мир 24".

Также специалисты советуют не трогать рот, нос или глаза немытыми руками. В аэропортах и общественном транспорте нужно избегать прикосновения к поверхностям и предметам и не касаться лица. При кашле и чихании нужно всегда прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками. Также лучше избегать рукопожатий и поцелуев в щеку.