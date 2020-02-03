Появились снимки пораженных коронавирусом легких

Фото: pubs.rsna.org

Врачи из Китая показали снимки легких пациентки, зараженной коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что изображения были получены с помощью компьютерной томографии 33-летней жительницы города Ланьчжоу. Ранее она была госпитализирована с температурой 39 градусов.

Так, на одном снимке зафиксированы помутнения, которые создают эффект матовости. На снимке, сделанном спустя три дня, заметно, что пораженная область становится больше.

"На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений, изображений грудной клетки и лабораторных данных был поставлен диагноз "пневмония 2019-nСоV", – сообщили медики.

Первые сообщения о вспышке нового коронавируса появились в декабре. Эпицентр заболевания был зафиксирован в городе Ухань провинции Хубэй. По последней информации, вирусом заразилось более 17 тысяч человек, свыше 350 скончалось.

В связи с недопущением распространения пневмонии Россия приостановила движение всех пассажирских поездов сообщением с Китаем. Помимо этого, было принято решение о закрытии всех полетов авиакомпаний в КНР, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также стало известно о возможности приостановки чартерных рейсов.