Иностранцев с коронавирусом могут депортировать из России

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.

Глава кабмина отметил, что принятые меры по противодействию коронавирусу предусматривают депортацию иностранных граждан. Он напомнил, что вирус добавлен в перечень особо опасных заболеваний.

"Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин", – сказал Мишустин.

Также премьер рассказал о решении направить в Китай гуманитарную помощь для борьбы с инфекцией.

Мишустин также заявил, что ФАС и Росздравнадзор будут следить за тем, чтобы цены в аптеках на противовирусные препараты не росли на фоне сообщений о коронавирусе.

Когда речь идет о жизненно важных лекарствах, подчеркнул Мишустин, нельзя, чтобы повторялись такие ситуации, как, например, случившееся в прошлом году с препаратом "Фризиум".

"В самое ближайшее время, до 13 февраля, необходимо подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и лекарств, в которых нуждаются пациенты с тяжелыми заболеваниями, и, прежде всего, это, конечно, дети", – сказал премьер-министр, напомнив, что такое поручение было дано в послании президента Федеральному собранию.

По его словам, в России есть все необходимые лекарства для борьбы с новым вирусом и средства защиты. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства России закрыть все полеты авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом четыре китайские авиакомпании также продолжат полеты в Москву.

Новый режим воздушного сообщения с КНР ввели с 1 февраля. Кроме того, аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. Почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.

РЖД также приостановила пассажирское сообщение с КНР с 3 февраля. В этой связи поезд Пекин – Москва в понедельник утром пересек государственную границу России без пассажиров.

Глава Роспотребнадзор Анна Попова рекомендовала россиянам отказаться от участия в массовых мероприятиях, чаще мыть руки и следить за чистотой гаджетов для профилактики коронавирусной инфекции. Попова добавила, что вирус особенно опасен для детей и пожилых граждан.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Минздрав РФ разработал памятку с информацией о том, что нужно знать о коронавирусе.