Выборы главы Чувашии состоятся в сентябре

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Выборы главы Чувашии запланированы на сентябрь, передает РИА Новости со ссылкой на представителя избиркома региона.

Официальное назначение выборов состоится в июне. Сами выборы организуют в единый день голосования 13 сентября.

29 января Владимир Путин досрочно отправил в отставку главу республики Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности назначен Олег Николаев. Он является депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия", председателем комитета Госдумы по делам национальностей.

Игнатьев дважды оказывался в центре скандала. 18 января он извинялся за призыв "мочить" критикующих власть журналистов. Экс-глава Чувашии объяснил, что имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель – дискредитацию власти.

23 января Игнатьев во время вручения ключей от новых пожарных автомобилей заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами. Инцидент получил широкую общественную огласку. После этого Игнатьева исключили из рядов "Единой России".

Жена Игнатьева назвала произошедшее ерундой. Она отметила, что опубликованное в Сети видео специально смонтировали, чтобы показать ее мужа с нелицеприятной стороны. Супруга бывшего главы Чувашии добавила, что знакомство Игнатьева с сотрудником МЧС носит длительный характер, потому он решил над ним подшутить. В Кремле от оценок случившегося воздержались.