К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 89 поправок

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Почти 90 поправок поступило к президентскому законопроекту об изменениях в Конституцию. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

"На данную минуту 89 поправок официально внесено в комитет. Поправки разные, в разные главы Конституции", – сказал депутат. Накануне сообщалось о 65 поправках.

Ранее Владимир Путин заявил, что предложенные поправки к Конституции продиктованы жизнью. Глава государства отметил, что сейчас в стране идет широкая дискуссия, поскольку, по его словам, чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет Конституция.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.

В конце января в рабочей группе по Конституции выделили тематические подгруппы, куда вошли блоки "Социальные вопросы, наука, культура", "Международное право", "Федеральные органы законодательной и исполнительной власти", "Судебная власть и прокуратура" и "Единая публичная власть, местное самоуправление".